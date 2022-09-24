В Свердловской области военкоматы отменили выходные из-за проведения мобилизации

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В Свердловской области военкоматы отменили выходные из-за проведения мобилизации
Политика
Фото из открытых источников

Военкоматы Екатеринбурга изменили график работы. Военные комиссариаты Свердловской области переходят на новый график работы без выходных из-за проведения частичной мобилизации в РФ.

Многие военнослужащие в запасе сообщили, что получили повестку с требованием прийти в приемный пункт 24 и 25 сентября. Оказывается, даже в выходные дни призывники будут проходить медкомиссию.

Помимо того, на субботу и воскресенье запланированы отправки мобилизованных мужчин в Елань. Там размещен окружной центр по подготовке младших специалистов для мотострелковых войск.

Напомним, что временно исполняющим обязанности военного комиссара Свердловской области был подписан приказ, который запрещает резервистам без разрешения уезжать за пределы страны. Тем, кто проживает в Свердловской области и получил повестку, нужно «прибыть к месту постоянного жительства в пункты, которые указаны в мобилизационном предписании». Если это по каким-либо причинам невозможно, следует незамедлительно обратиться к представителю военного комиссариата, в котором призывник находится на учете, уточняет Сергей Чирков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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