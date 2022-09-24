Власти разрешили жителям Ростовской области проживать вне мест регистрации, но при одном условии

Власти Ростовской области разъяснили приказ, введенный военным комиссаром Игорем Егоровым, который предусматривает запрет на выезд из городов и районов постоянного проживания для граждан, находящихся в запасе.

По сведениям местных чиновников, проживать вне места регистрации без предварительной постановки на учет вне периода частичной мобилизации мужчине можно не более 3-х месяцев. Но для этого необходимо разрешение от военного комиссариата. Проживание или работа вне места регистрации не является нарушением запрета, если предварительно встать на учет в соответствующих военкоматах.

«Это нарушением не будет, если человек встанет на учет в комиссариате по месту его пребывания. То есть там, где он фактически живет», — говорят политики.

23 сентября 2022 года власти Ростовской области опубликовали выпущенный ранее приказ Игоря Егорова о проведении частичной мобилизации. В документе указано, что все жители, находящиеся в запасе и не получившие повестки, не могут покинуть город и район, где прописаны.