Лондон должен направить все свои усилия на мирное урегулирования конфликта на территории бывшей УССР, вместо того чтобы поставлять вооружение Киеву. Об этом в воскресенье, 25 сентября, пишет британская газета The Mail on Sunday.

По информации издания, затягивание вооруженного конфликта на Украине может привести к непредсказуемым последствиям для Европы. Во-первых, увеличится вероятность ядерной войны между Западом и Российской Федерацией. Во-вторых, пишет The Mail on Sunday, позиция британских властей касательно России вызывает удивление, учитывая то, что у страны отсутствуют серьезные торгово-экономические интересы на территории бывшей УССР и культурные связи с Киевом.

Ко всему прочему, под сомнение британская газета ставит и финансовую целесообразность поставок вооружения киевскому режиму, особенно на фоне растущего энергетического кризиса в Великобритании.