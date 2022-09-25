Илья Кива заявил, что Киев вынуждает Москву применить тактическое оружие массового поражения

Илья Кива отреагировал на фото американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, которое недавно опубликовал в социальных сетях глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что данное оружие уже доставлено в страну. Бывший депутат Верховной рады прокомментировал это заявление.

«У меня складывается впечатление, что Вашингтон вместе с командой Зеленского вынуждают и любыми способами добиваются, чтобы Россия нанесла удар при помощи тактического оружия массового поражения по Украине», - написал Кива в Телеграме.

Политик добавил, что, если в будущем продолжатся поставки подобного оружия, у РФ не останется выбора.