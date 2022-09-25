Илья Кива заявил, что Киев вынуждает Москву применить тактическое оружие массового поражения

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Илья Кива заявил, что Киев вынуждает Москву применить тактическое оружие массового поражения
Политика
Фото из открытых источников

Илья Кива отреагировал на фото американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, которое недавно опубликовал в социальных сетях глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что данное оружие уже доставлено в страну. Бывший депутат Верховной рады прокомментировал это заявление.

«У меня складывается впечатление, что Вашингтон вместе с командой Зеленского вынуждают и любыми способами добиваются, чтобы Россия нанесла удар при помощи тактического оружия массового поражения по Украине», - написал Кива в Телеграме.

Политик добавил, что, если в будущем продолжатся поставки подобного оружия, у РФ не останется выбора.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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