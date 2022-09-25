Ярославцам приходят повестки на проверочные военные сборы, которые были отменены

Жителям Ярославской области продолжают приходить повестки на проверочные военные сборы. Дело в том, что они были отменены. По информации иточников, такие повестки начали приходить ярославцам за день до и сразу после объявления президентом Путиным частичной мобилизации в РФ.

Как рассказала жительница Ростова Великого, ее мужу тоже пришла повестка на военные сборы. Женщина незамедлительно обратилась в компетентные органы за разъяснениями.

«Мне сказали, что сборы отменены, ведь объявлена мобилизация. И что теперь все, кому вручили повестки на сборы, ждут повестки по частичной мобилизации», - сказала местная жительница.

В издании 76.RU решили разобраться в данной ситуации и обратились с вопросом на горячую линию по проведению частичной мобилизации. Там только лишь подтвердили, что военные сборы на самом деле были отменены.

«Сборы отменены из-за объявления частичной мобилизации. Является ли повестка на проверочные сборы мобилизацией, ответить затрудняюсь», - сказал специалист, пообещав, что вскоре ситуация будет урегулирована.