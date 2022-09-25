Мобилизация в Поморье: дадут ли пользоваться телефоном в пункте сбора и потом — на службе

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Мобилизация в Поморье: дадут ли пользоваться телефоном в пункте сбора и потом — на службе
Политика
Фото из открытых источников

Один из самых популярных вопросов, который задают северяне, можно ли с собой взять телефон в пункты предварительного сбора для призывников? И можно ли взять потом телефон на службу.

Как пояснили в военном комиссариате, гаджетами в пункте предварительного сбора разрешено пользоваться.
При этом задачей граждан на слубже, которые призваны по частичной мобилизации, является оборона и охрана разных объектов Министерства обороны РФ. Это значит, что в рамках законодательства по защите государственной тайны мужчинам, прибывшим в учебные центры на базе Минобороны России, могут запретить использовать смартфон с камерой. Это весьма распространенная и обязательная практика на закрытых территориях.
Поэтому если в условиях неопределенности брать телефон с собой, то только кнопочный без камеры. Это правило действует и для обычных призывников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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