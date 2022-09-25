Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой.

Участникам СВО на Украине советуют не брать с собой на фронт телефон с расширенными мультимедийными функциями, а лучше взять простенький, кнопочный телефон. По мнению экспертов, лучше не пользоваться такими гаджетами, но если нужно, то телефон должен быть только на андроиде.

Также существует ряд определенных правил. Нужно гаджет обязательно выключать, поскольку «авиарежим» в данном случае не спасет. После отключения вынуть аккумулятор, а если это невозможно, удалить сим-картку из устройства связи.

Собственный смартфон следует оставить дома. На нем не должно быть информации. В социальных сетях вести переписку с иных аккаунтов. Близких это тоже касается. Сим-карту приобрести украинскую, а телефоном не пользоваться просто так для развлечения. Исключительно для редких и непродолжительных звонков родным.