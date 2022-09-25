Пермяки добровольно идут в военкоматы для участия в СВО на Украине

В Перми продолжается мобилизация. Часть призывников отправится на военную службу завтра, 26 сентября. Об этом говорят сами пермяки, которые получили повестки и явились в военные комиссариаты Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов.

Некоторые из мужчин получили повестки, а некоторые пришли в военкомат добровольно. Один мужчина пришёл сам, а не в рамках мобилизации. Он хочет на 6 месяцев заключить контракт и поступить на службу при помощи проекта минобороны России «БАРС».

«На днях у меня двое друзей должны уехать. Им повестка пришла. Еще одного знакомого я встретил возле военкомата. Мы с ним работали вместе на «Пермских моторах». Парень сам вызвался служить, он не стал ничего ждать», – говорит еще один местный житель.

Отметим, что на этой неделе повестки вручали сразу на нескольких предприятиях Прикамья. На вопросы о том, как будет происходит мобилизация в Пермском крае, ответили ранее в краевом министерстве территориальной безопасности.