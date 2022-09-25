Пользователи VK о смене заместителя министра обороны РФ по снабжению: «Слава Богу!»

Снятие генерала армии Дмитрия Булгакова со своей должности вызвало бурую эмоций в Сети. Об экс-заместителе министра обороны РФ, который отвечает за материально-техническое обеспечение ВС РФ, высказались пользователи интернета. Россияне выразили свое мнение в соцсети «ВКонтакте».

Большинство граждан порадовалось этой новости. В смене снабженца в Минобороны они увидели сигнал правительства страны о том, что проблемы с укомплектованием армии успешно решаются, а сообщения о многочисленных нарушениях не остались без внимания органов власти.

Некоторые из пользователей VK надеются, что закончится чехарда со снаряжением у военных, которые принимают участие в СВО.

Другие комментаторы уверены, что все кадровые перестановки в ведомстве давным-давно напрашивались, а нужен был только существенный повод.

Хотя нашлись скептики, которые уверены, что ни к чему существенному это не приведет, а наблюдаемые в российской армии проблемы перестанут быть столь вопиющими, в лучшем случае.