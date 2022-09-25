ТК Звезда: Мобилизованные и добровольцы прибывают в военкоматы Калининграда

В военные комиссариаты Калининграда прибывают добровольцы и мобилизованные граждане. Большинство мужчин самостоятельно приезжают в учреждение для уточнения документов по воинскому учету, не дожидаясь появления повесток. Также прибывают офицеры запаса, имеющие боевой опыт.

«Настроение хорошее, мобилизовали, пришел сюда по повестке. Нужно многое вспомнить, за 11 лет забылось. Иду на свою должность, с которой уволился. Меня учило государство, у меня есть присяга и опыт ветерана боевых действий», - заявил Александр Мамчур, офицер запаса.

Работниками военкомата уточняются данные граждан, проводятся беседы и другие мероприятия.

«По образованию танкист, поэтому не буду прятаться за чьими-то спинами. Нас так учили в Советском Союзе, а учили там хорошо. Если родина сказала, что нужно, пулемет ответил есть», - говорит Игорь Иноземцев.

Большая работа также проводится и с гражданами, желающими на добровольной основе заключить контракт и пойти участвовать в спецоперации.

«Нет никакой боязни. Иду за родину, раз пришла повестка. Там соотечественники, родственники и знакомые. Когда узнают, что я там, у них будет выше моральных дух», - признался Сергей Воскобойников, один из добровольцев.