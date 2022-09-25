В Башкирии состоялись проводы призванных в рамках частичной мобилизации

В Башкирии в воскресенье, 25 сентября, состоялись проводы военнослужащих граждан, которые были призваны в ходе частичной мобилизации. Участие в проводах, которые прошли в селе Кармаскалы, принял Глава Республики Радий Хабиров.

Мобилизованные мужчины отправилисс к местам боевого слаживания для подготовки к участию в спецоперации на территории Донбасса и других освобождаемых украинских территориях.

Как отметил Радий Хабиров, что в непростые времена требуются непростые решения. Но именно непростые времена рождают настоящих мужчин.

Глава РБ добвил, что несколько месяцев назад тысячи граждан Башкирии приступили к выполнению задач СВО и сейчас им нужна поддержка. Чиновник пообещал, что власти позаботятся о семьях мобилизированных, будут оказывать им всяческую помощь и поддержку.

Военный комиссар, полковник Михаил Блажевич пожелал башкирам успешного прохождения военной службы. Также на проводах выступили священнослужители и общественники.