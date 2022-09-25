В Тогучинском районе Новосибирской области проходит частичная мобилизация

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В Тогучинском районе Новосибирской области проходит частичная мобилизация
Политика
Фото из открытых источников

В Тогучинском районе (Новосибирская область) проходит частичная мобилизация. Информацию об этом подтвердил Николай Бориков, являющийся заместителем главы администрации. 

Мобилизация мужчин была проведена позавчера, вчера, и будет сегодня продолжена, — сказал Бориков.

При этом называть количество мобилизованных заместитель не стал. Он лишь посоветовал с этим вопросом обратиться к главе Тогучинского района либо военному комиссару.

На момент публикации новости глава района на звонок издания НГС не ответил. Военный комиссар в Тогучинском, Мошковском и Болотинском районах также не взяли трубку.

Напомним, что с минувшей пятницы, 23 сентября, в Новосибирской области и по территории всей России работает горячая линия по вопросах о частичной мобилизации в РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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