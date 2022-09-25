Военный комиссар Ростовской области Егоров ответил на вопросы о частичной мобилизации в РФ

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Военный комиссар Ростовской области Егоров ответил на вопросы о частичной мобилизации в РФ
Военные новости / Политика
Фото из открытых источников

Военный комиссар Ростовской области ответил на вопросы о частичной мобилизации в РФ. По словам Игоря Егорова, сроки призыва пока не известны, но, скорее всего, он будет длиться весь период проведения спецоперации на Украине.

Подготовка мобилизованных мужчин перед отправкой на территорию Украину будет длиться не менее 10-ти дней. Сколько человек из Ростовской области призовут, станет известно уже после проведения всех мероприятий. Тренировать мобилизованных будут на полигоне Кадамовский.

Касательно возможных ограничений на передвижение жителей, все те, кто получил повестку, не могут покинуть место жительства без предварительного разрешения военного комиссариата либо представителя федеральных органов.

Ростовчане, не получившие повестку, в передвижениях пока что не ограничены. Однако их могут остановить сотрудники ГИБДД для проверки документов и предъявления справки из военкомата. Аналогичная ситуация с аэропортами при вылете за рубеж.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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