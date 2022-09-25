Жириновский ещё при жизни дал ответ Пугачевой по поводу своего эпатажного поведения

Депутат Госдумы Владимир Жириновский ещё при жизни дал ответ Алле Пугачевой по поводу своего эпатажного поведения. Политик коротко ответил Примадонне о причине вызывающего и хамского поведения на публике.

Во время прямого эфира "Поединка", который выходит на телеканале "Россия-1", Алла Борисовна задала Владимиру Вольфовичу провокационный вопрос касательно причин его эксцентричного поведения. Как предположила Пугачева, дело или в плохом воспитании, или в серьезном психическом расстройстве и неврозе.

Председатель ЛДПР не выбирал выражения и ответил артистке:

"Я веду себя так, как считаю нужным. Я не женился пять раз. Я такой, какой есть, в этом моя прелесть!" — сказал политический деятель.

Но на этом Жириновский не успокоился. Он в грубой форме высказал все, что думает не только о Примадонне, но и о ее коллегах.

"Вы, артисты - последние проститутки, ложитесь под руководителей за деньги. Завтра въеду в Кремль, все вы будете лежать. Я буду на плевать на вас и ноги вытирать".

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