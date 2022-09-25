Жириновский ещё при жизни дал ответ Пугачевой по поводу своего эпатажного поведения

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Жириновский ещё при жизни дал ответ Пугачевой по поводу своего эпатажного поведения
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Фото из открытых источников

Депутат Госдумы Владимир Жириновский ещё при жизни дал ответ Алле Пугачевой по поводу своего эпатажного поведения. Политик коротко ответил Примадонне о причине вызывающего и хамского поведения на публике.

Во время прямого эфира "Поединка", который выходит на телеканале "Россия-1", Алла Борисовна задала Владимиру Вольфовичу провокационный вопрос касательно причин его эксцентричного поведения. Как предположила Пугачева, дело или в плохом воспитании, или в серьезном психическом расстройстве и неврозе.

Председатель ЛДПР не выбирал выражения и ответил артистке:

"Я веду себя так, как считаю нужным. Я не женился пять раз. Я такой, какой есть, в этом моя прелесть!" — сказал политический деятель.

Но на этом Жириновский не успокоился. Он в грубой форме высказал все, что думает не только о Примадонне, но и о ее коллегах.

"Вы, артисты - последние проститутки, ложитесь под руководителей за деньги. Завтра въеду в Кремль, все вы будете лежать. Я буду на плевать на вас и ноги вытирать".

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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