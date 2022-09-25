Жириновский ещё при жизни дал ответ Пугачевой по поводу своего эпатажного поведения

В военкомате Верх-Исетского и Железнодорожного районов мобилизованного екатеренбуржца отправили домой. Мужчина прибыл в военкомат по повестке. Как
В Госдуме назвали идеальную цель для ядерного оружия. Об этом заявил Андрей Гурулев, член комитета ГД по обороне, в своем Телеграме. «Есть тенденция
Сегодня, 24 сентября, в Архангельске прошел первый сбор мужчин, которым пришла повестка о частичной мобилизации. Призывники сначала прибыли в пункт
В военкомате Верх-Исетского и Железнодорожного районов мобилизованного екатеренбуржца отправили домой. Мужчина прибыл в военкомат по повестке. Как
Союз композитора Константина Меладзе с экс-возлюбленной омрачился большой трагедией. У наследника знаменитого музыканта обнаружили неизлечимое
Яна Чурикова заявила, что шутка Максима Галкина о возрасте Ирины Тоневой была абсолютно неуместной. Телеведущая высказалась на тему сомнительного
В пятницу, 23 сентября, в Уфе пьяные мобилизованные устроили стычку у военкомата. Об этом пишет UFA1.RU. Драка произошла в военном комиссариате
Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой. Участникам СВО на Украине советуют не брать с собой на фронт телефон
Сегодня, 23 сентября, был опубликован приказ военного комиссара Ростовской области Игоря Егорова о частичной мобилизации. В этом документе,
Жителям Ярославской области продолжают приходить повестки на проверочные военные сборы. Дело в том, что они были отменены. По информации иточников,
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