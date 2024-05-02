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Сальма Хайек и Пенелопа Крус едва не погибли в ДТП

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Сальма Хайек и Пенелопа Крус едва не погибли в ДТП
Знаменитости
Источник фото: Пенелопа Крус / Сообщество ВКонтакте

Сальма Хайек и Пенелопа Крус дружат более 20 лет. Недавно они признались зарубежным СМИ, что едва не погибли вместе в аварии.

Артистки вспомнили чрезвычайную ситуацию во время полета

Во время разговора для арабского Vogue артистки вспомнили чрезвычайную ситуацию, когда их самолет пришлось приземлить в мексиканской глуши. Хайек рассказала, что видела, как стюардесса хватала кислород, а она уже прощалась с жизнью. Однако Крус успокаивала ее, говоря, что если им и предстоит умереть в этот день, то они сделают это вместе. Однако все обошлось.

Информационное агентство «Informing»

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