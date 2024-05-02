Критик Соседов доволен, что Россия в 2024 году не участвует в «Евровидении», изжившем себя

Сергей Соседов выразил огромную радость из-за исключения России из участия в конкурсе «Евровидение», считая, что он давным-давно утратил значение и интерес у зрителей.

Сергей Соседов призывает объявить о закрытии «Интервидения»

Критик призывает объявить о закрытии мероприятия, утверждая, что оно давно перестало быть актуальным.

Планы создать свой аналог «Евровидения» в РФ под названием «Интервидение» уже обсуждаются в России. Как планируется, оно будет проходить с участием семи стран. Подготовка к новому мероприятию уже начата и продолжается в настоящее время. Об этом пишет сегодня Газета ру.