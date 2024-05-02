Олеся Судзиловская снялась в прозрачном платье и наделала шума в Сети

Заслуженная артистка России Олеся Судзиловская подверглась критике за свое выступление в прозрачном платье.

В своем блоге она призналась, что наряд обсуждают поклонники и пользователи соцсетей. Актриса отметила, что ее выход в свет в светло-бежевом платье с роскошными черными рыбами и декором вызвал немало шума.

Судзиловская подчеркнула, что не стесняется смелых нарядов

Некоторые комментаторы назвали наряд «пеньюаром» и высказались критически по поводу его дизайна и сочетаемости. Однако Судзиловская подчеркнула, что не стесняется смелых нарядов и уверена в себе, активно занимается спортом, чтобы поддерживать форму.

Актриса в браке с бизнесменом Сергеем Дзебанем, у них двое детей: 15-летний Артем и 8-летний Майк.