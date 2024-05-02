Принц Уильям и Кейт Миддлтон обнародовали новый портрет 9-летней принцессы Шарлотты

2 мая 2024 года принцессе Шарлотте исполняется 9 лет

2 мая 2024 года принцессе Шарлотте исполняется 9 лет, всего через неделю после того, как ее брат Луи отметил 6-летие.

Недавно опубликованное фото принцессы показывает ее в расслабленном образе: с распущенными волосами, в джинсовой юбке, кардигане поверх рубашки с цветочным принтом. Автором снимка стала Кэтрин, которая фотографирует своих детей уже много лет. Принц Уильям и Кейт Миддлтон подписали кадр с пожеланиями дня рождения для наследницы.

Комментарии к посту полны теплых поздравлений и сравнений принцессы с ее отцом.

Недавно отметили 13-ю годовщину супружеской жизни Уильяма и Кейт, опубликовав архивный свадебный портрет, а принц написал короткий комментарий о состоянии здоровья жены, проходящей лечение от онкологии.