Филипп Киркоров заявил, что Ольгу Бузову мечтает взять в жены любой мужчина

Филипп Киркоров отметил, что многие мужчины хотят вступить в брак с Ольгой Бузовой, однако чувствуют себя с ней неуверенно.

Певица является очень привлекательным вариантом для любого мужчины

По словам поп-короля, певица является очень привлекательным вариантом для любого мужчины, но многие стесняются приближаться к артистке из-за ее красоты и успеха. Киркоров призвал кавалеров не бояться приближаться к певице.

Ранее СМИ сообщали, что Бузова изменила свой имидж после операции. Ее волосы были подстрижены и окрашены.

Пиар-менеджер звезды пояснил, что ее госпитализация была плановой, поэтому попросил поклонников не беспокоиться, пишет Газета ру.