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Филипп Киркоров заявил, что Ольгу Бузову мечтает взять в жены любой мужчина

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Филипп Киркоров заявил, что Ольгу Бузову мечтает взять в жены любой мужчина
Знаменитости
Источник фото: @buuzzoovvaa8866

Филипп Киркоров отметил, что многие мужчины хотят вступить в брак с Ольгой Бузовой, однако чувствуют себя с ней неуверенно. 

Певица является очень привлекательным вариантом для любого мужчины

По словам поп-короля, певица является очень привлекательным вариантом для любого мужчины, но многие стесняются приближаться к артистке из-за ее красоты и успеха. Киркоров призвал кавалеров не бояться приближаться к певице. 

Ранее СМИ сообщали, что Бузова изменила свой имидж после операции. Ее волосы были подстрижены и окрашены. 

Пиар-менеджер звезды пояснил, что ее госпитализация была плановой, поэтому попросил поклонников не беспокоиться, пишет Газета ру.

Информационное агентство «Informing»

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