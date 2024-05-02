На певицу Инстасамку подали в суд во Владимирской области

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева (Инстасамка) стала ответчиком в Арбитражном суде Владимирской области. Согласно информации АиФ, истцом выступает акционерное общество «Прайм», занимающееся производством предметов интерьера, продажей изделий из стекла и лакокрасочных покрытий.

Дело проходит по категории экономических споров по гражданским правоотношениям

Как сообщается, дело было зарегистрировано 24 апреля 2024 года. Оно проходит по категории экономических споров по гражданским правоотношениям. При этом никакие подробности о требованиях, изложенных в исковом заявлении, пока что не разглашаются.