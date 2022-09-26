Екатеринбуржцы массово рванули в турпоездки в Казахстан после начала мобилизации

Казахстан внезапно стал самой притягательной туристической страной для уральцев. Екатеринбуржцы массово рванули в турпоездки в соседнюю страну после начала частичной мобилизации.

Частные перевозчики, которые занимаются организацией рейсов, говорят о небывалом наплыве клиентов. Россиян даже не пугают взлетевшие до небес цены, которые в среднем выросли в три раза. Об этом рассказывает представитель турбизнеса Даниил.

— За место в автобусе цена составляет 20 тысяч рублей, есть всего восемь мест. Из Екатеринбурга ежедневно едет по пять машин, из Челябинска тоже. Из Тюмени по две машины уезжают. Официально это туристические поездки. Появился интерес у уральцев к казахским степям. Они приезжают, отдыхают после дороги, после этого идут делать прописку и ИНН. Затем есть много свободного времени для прогулок городом и осмотра его достопримечательностей, - говорит молодой человек.

Напомним, большие очереди из желающих выехать из РФ образовались в первые дни после сообщения президента о начале частичной мобилизации.