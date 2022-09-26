«МК»: Частичная мобилизация показала, что Запад воюет не с Путиным

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«МК»: Частичная мобилизация показала, что Запад воюет не с Путиным
Политика
Фото из открытых источников

Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в РФ. Также российский президент дал обещания принять Донбасс и еще два региона в состав Российской Федерации.

Вхождение новых регионов в состав РФ необратимо, а нахождение на территории регионов войск ВСУ автоматически становится вторжением, пишет «МК». По информации издания, помощь западных лидеров Киеву делает его одной из сторон конфликта. Тут же возникло упоминание о ядерном оружии, которое в соответствии с военной доктриной России может использоваться при угрозе целостности государства.

На Западе вовсю раздаются голоса, которые утверждают, что конфликт пора заканчивать. Мобилизация превратила специальную военную операцию в защиту страны, а Запад видит, что воюет не с Владимиром Путиным, а со всей Россией.

Что ждать дальше? Сейчас здраво оценить ситуации невозможно и сказать о том, чем это все закончится. Ясно одно - Россия св настоящее время пишет учебник будущего по истории, заключает «МК».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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