На Урале мобилизировали 43-летнего сержанта, он перенес опухоль мозга

На Урале мобилизовали 43-летнего мужчину, который перенес опухоль мозга. Ни возраст, ни медицинские справки не стали доказательством недееспособности для военкомата.

В Первоуральске военную службу призвали сержанта, который состоит на учете в онкоцентре. Мужчина имеет несколько хронических болезней.

Мужу позвонили из военкомата и сказали срочно приехать для уточнения данных. Когда супруг явился, ему вручили повестку. Теперь он с вещами 28 сентября должен туда ехать, - говорит возмущенная жена уральца.

Женщина шокирована, ведь муж не только не подходит под волну мобилизации по возрасту. Дело в том, что у него совсем не слышит одно ухо, постоянные головные боли. На МРТ у потенциального призывника не так давно обнаружили опухоль мозга, затем ему провели срочную операцию в онкоцентре.

На вопрос о том, пытались ли они показать справки в военкомате, дама ответила, что на их бумажки даже не смотрели. На горячей линии 122 женщине внятного ответа тоже не дали. Сейчас мужчина собирает вещи и много лекарств, которые употребляет на постоянной основе.