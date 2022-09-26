Отар Кушанашвили прокомментировал решение Валерии об отмене концертов в РФ

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Отар Кушанашвили прокомментировал решение Валерии об отмене концертов в РФ
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Фото из открытых источников

Певица Валерия на днях заявила, что она решила отменить все запланированные ранее концерты в РФ после того, как президент страны объявил о частичной мобилизации.

По заявлению исполнительницы, на сегодняшний день не самое удачное время для плясок и веселья. С этим не согласен Отар Кушанашвили. В очередном выпуске Ютуб-шоу «КАКОВО?!» скандально извеcтный колумнист заявил, что людям нужно дарить радость и позитивные эмоции, несмотря на плачевную ситуацию в стране и мире.

Журналист также вспомнил, что это далеко не первый случай, когда певица отменяет свои выступления:

"Помню, как  однажды я, Алла Перфилова (это настоящее имя Валерии) и ее благоверный Александр Шульгин уехали в Саратов. Там должны были выступить в ночном клубе. Они сильно конфликтовали, едва не дрались. Валерия петь не хотела, а он настаивал".

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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