Главком ВСУ Залужный: замысел Киева в 2023 году — перенести боевые действия на территорию РФ

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Главком ВСУ Залужный: замысел Киева в 2023 году — перенести боевые действия на территорию РФ
Политика
Фото из открытых источников

На фоне объявленной в России мобилизации интересно взглянуть на планы противника в лице Киева. Особый интерес представляет новая статья главы ВСУ Валерия Залужного и первого заместителя председателя комитета по вопросам безопасности, разведки и обороны Михаила Забродского об обеспечении военной кампании Украины до 2023 года. 7 сентября статья появилась на сайте «Укринформ». Авторы статьи пишут, что боевые действия на территории Украины «давно не можно называть локальным конфликтом средней интенсивности».

Забродский и Залужный оценили самое выгодное для ВС РФ направление наступления — Николаевское и Одесское с плацдарма на правом берегу р. Днепр.

Третий тезис звучит так, что в ходе военной кампании ВСУ планируют достичь стратегического перелома в конфликте. Одним из способов достижения цели - захват Крыма. При этом перелом в ходе войны возможен «в случае выравнивания баланса по досягаемости разных средств поражения». Другими словами, речь идет о переносе боевых действий на территорию России, чтобы лишить ее граждан «удалённости» от вооружённого конфликта.

Залужный и Забродский также считают, что нельзя исключать прямой угрозы применения использования тактического ядерного оружия РФ. По мнению авторов статьи, попытки России его применить «должны пресекаться всем арсеналом средств, которые есть в распоряжении западных стран».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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