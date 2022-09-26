Власти назвали ежемесячный размер выплат мобилизованным в ВС РФ гражданам

Военнообязанные россияне, которые будут призваны в ряды ВС РФ в рамках мобилизации, получат ежемесячное денежное довольствие в размере 195 000 рублей. Об этом говорится на сайте «Объясняем.рф».

Президентским указом, подписанным Владимиром Путиным, мобилизованных приравняли к военным контрактной службы. Поэтому они теперь претендуют на те же выплаты и льготы. Исходя из воинского звания будет состоять сумма выплат. Также берется во внимание занимаемая должность и стимулирующие надбавки.

Мобилизованные граждане получат бесплатный проезд, вещевое обеспечение, продовольственное и жилищное обеспечение, государственное страхование. К тому же, они имеют право на поступление в учебное заведение после увольнения из армии.

Если мужчина получит статус ветерана боевых действий, ему обещают допльготы и соответствующую ежемесячную выплату.