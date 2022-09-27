E1.RU: В настоящее время в городе Екатеринбурге начали мобилизовать школьных учителей

В Екатеринбурге начали мобилизовать учителей. Под призыв попал один из педагогов школы в Академическом.

Повестку вручили учителю физкультуры и завхозу школы в Академическом. Об этом рассказали родители учеников.

Уроки у нас убрали из расписания. Руководство школы подтвердило, что он был мобилизован. Также повестку выдали завхозу. Сейчас он находится на больничном, но затем будет мобилизован— говорит сестра одного из школьников.

В школе отказались подтверждать эту информацию. Журналистам издания E1.RU удалось связаться с родственниками учителя физкультуры. По словам семьи мужчины, действительно педагогу пришла повестка. Однако он не прошел медицинскую комиссию:

Его призывали, сейчас она находится дома. Надеюсь, что совсем скоро вернется в школу.