Путин намекнул, чтобы российские аграрии не ждали отсрочки от мобилизации

Российским аграриям не будет предоставлена отсрочка от частичной мобилизации, о которой они просили в связи с проведением уборочной кампании и посевной.

Во время совещания касательно ситуации в АПК Владимир Путин потребовал оказать поддержку призванным в армию сельхозработникам и их семьям. Но главы регионов заверили российского лидера, что нет проблем с проведением сезонных полевых работ. По словам губернаторов, продовольственная безопасность РФ обеспечена в полном объеме.

Напомним, ранее аграрии обратились к властям с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации до окончания сезонных сельскохозяйственных работ. Как говорят представители этой отрасли, некоторых работников забирают в военкоматы прямо с поля, что ставит под угрозу сбор нынешнего урожая и виды на будущий.

Но в Минсельхозе таких проблем не наблюдают. У выступивших на совещании губернаторов замечаний в связи с проведением частичной мобилизацией не обнаружилось. Российские аграрии полностью обеспечены всем, а полевые работы проведут без срыва.