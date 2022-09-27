В Ростове Великом мобилизованных запасников отправили домой

Утром в понедельник, 26 сентября, проезд Бебеля в Ростове Великом оживился. Здесь расположен районный военный комиссариат. Именно к нему и стянулись запасники. По словам мужчин, их должны были отправить в учебную часть еще на минувшей неделе, однако поездку отменили. Люди, которые получили уведомления от военкома, были уверены, что их точно мобилизуют, поэтому пришли с родными, чтобы попрощаться на случай разлуки.

Дело в том, что за пару дней до и после введения мобилизации в России запасники из Ростова Великого получили повестки. Причина явки в военкомат - проверочные сборы. Но как заявили власти, в стране сборы были отменены. Как объяснили в военкомате, те, кто получил уведомления о сборах, должны прийти и взять повестку на мобилизацию.

Однако это не означает, что все запасники будут участвовать в СВО. Если мужчина получил повестку, он может не подойти по здоровью, возрасту или иным параметрам. Кроме того, резервистов, участвующих в спецоперации, прежде всего отправят контролировать занятые ранее территории за линией соприкосновения.