В Волгоградской области на видео попала огромная колонна из автобусов для мобилизованных

В Волгоградкой области продолжается мобилизация. В социальных сетях сегодня, 27 сентября, появилась ещё одна запись с транспортными средствами, в которых планируют отправить мобилизованных мужчин региона.

Видеоролик был опубликован в паблике «Жесть. Камышина» в «ВКонтакте». Длинную колонну из десятков автобусов засняли возле КПП 33-го полка, что на ул. Гороховской в Камышине. На кадрах видны семь автобусов (некоторые очевидцы пишут, что их было больше) у проезжей части.

По всей видимости, на автобусах призывников отправляют в учебные центры Минобороны России.

Напомним, что ранее в администрации Камышина обнародовали видеоролик с отправкой мобилизованных. Они под марш «Прощание Славянки» садились в транспорт.







