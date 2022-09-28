Байкер из Красноярска заснял огромную пробку из людей на границе РФ с Грузией

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Байкер из Красноярска заснял огромную пробку из людей на границе РФ с Грузией
Политика
Фото из открытых источников

Байкер из Красноярска Алексей Ермолин отправился в Турцию на мотоцикле из Москвы около недели назад. Красноярец хотел проехать через Грузию, но увидел огромную пробу на границе РФ у пропускного пункта Верхний Ларс.

Байкер отмечает, что на обочинах много фур (около 500), которые не могут проехать из-за наплыва машин и людей.

Ранее через КПП пропускали только тех, кто едет на транспорте, но в связи с большим потоком россиян, разрешили пешком переходить границу.

Люди в пробке занимают 3 полосы, перекрывая дорогу настолько, что пешком не проехать. Обратно авто не могут спуститься, ведь встречная полоса часто занята. Проехал за 30 минут всего 800 метров. Чтобы проехать пробку на машине, 4 суток нужно простоять! У людей заканчивается вода, еда, бензин. Полный треш, можно снимать фильм про зомби-апокалипсис. Полиция организует блокпосты, народ не хотят пускать, происходит настоящая анархия! Подогнали БТР, боятся, что весь народ помчится. Люди массово бегут. Когда объявили, что будут пропускать людей, которые идут пешком, без машин и велосипедов, за 5 минут выстроилась огромная пробка из людей, — пишет шокированный красноярец.

В итоге Алексею на мотоцикле удалось доехать до пограничного пункта. Но байкер остался в шоке от увиденного.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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