Новосибирские медсёстры без опыта работы получили повестки в военкомат

Новосибирские медсёстры без опыта получили повестки в военкомат. Сибирячки не знают, что с собой брать, на кого оставить дом и детей, и как помогать, если у них нет опыта.

В Новосибирской области начали получать повестки в рамках частичной мобилизации. Сибирячка Елена живет в Новосибирске, хотя прописана в Ордынском районе. Позвонили даме из сельсовета и сообщили, что нужно приехать в течение 12 часов с вещами. Когда в телефонном разговоре женщина, которая работает кассиром-операционистом, сказала, что у нее нет опыта, стажа и записи в трудовой, ей ответили, что всё равно приехать нужно. Елена уладила все вопросы с работодателем, пока ее не увольняют с работы. Ключи от квартиры она на всякий случай отдала своему брату. У нее есть немало организационных и бытовых вопросов, ответы на которые сибирячка хочет найти, но не может.

Владимир рассказывает о супруге Варваре. Семья проживает в Ордынском районе. Медсестра по специальности получила повестку дома. У нее есть маленькая дочка. Она не работает по специальности уже 20 лет. Девушка только год отработала, может меньше.

Сейчас у нее разрыв мениска. Срочно сделали МРТ. Врачи написали, что «годен с ограничениями». Вроде отправка 29 сентября. Нам сказали явиться, - говорит муж женщины.