Пермский военком: «Ни один призывник из РФ не попадет в район проведения спецоперации»

Уже ближайшую субботу, 1 октября, в Пермском крае стартует осенняя призывная кампания. Многих жителей интересует, будут ли призывники участвовать в спецоперации? Ответил на этот вопрос военный комиссар края Александр Коковин.

Могу с уверенностью сказать, что ни один призывник, как было в весенней кампании, не попадет в район проведения СВО. Все будут проходить воинскую службу непосредственно в воинских частях, где будут заниматься повседневной деятельностью, а также проводить изучение военного дела, приобретать новую военную специальность, - заявил военком.