Саратовцы идут в добровольцы вслед за мобилизованными сыновьями

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Саратовцы идут в добровольцы вслед за мобилизованными сыновьями
Политика
Фото из открытых источников

В Саратовской области проходит частичная мобилизация военнослужащих запаса. В ходе призывной компании растет количество добровольцев, которые желают участвовать в СВО вместе с родственниками, призванными на службу.

Как рассказал военком Ленинского района Олег Тараненко, есть жители Саратова, которые уходят на военную службу целыми семьями. Зачастую вслед за призванными сыновьями в добровольцы идут их отцы, а также наоборот.

Сегодня состоится очередная отправка из Ленинского военного комиссариата города Саратов. Мы отправляем 20 процентов (от всего задания) лишь за сегодняшнюю отправку. Все ребята бодрые, приходят нередко целыми семьями. Сыну, к примеру, пришла повестка, а вместе с ним пришел его отец. Было наоборот, что отцу пришла повестка, а вместе с ним мобилизирован сын. В общем настроение хорошее у парней, они весьма позитивно настроены", - заявил Тараненко.

Добавим, что данное обращение появилось на видео, которое было опубликовано министерством информации и массовых коммуникаций Саратовского региона в Телеграм-канале "Время саратовское".

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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