Школа под Уфой из-за мобилизации лишилась единственного учителя по биологии

Из-за проведенной мобилизации одна из школ под Уфой лишилась единственного учителя по биологии. Директор учебного учреждения, власти, а также родители школьников попросили оставить его, однако получили отказ.

В среду, 28 сентября, отбывает 29-летний учитель биологии из деревни Дорогино (Уфимский район). Урал Ишмухаметов имеет опыт военной службы, а также соответствующую специальность, которая идеально подходит под требования Минобороны. Но теперь школа осталась вовсе без преподавателя биологии и прекрасного наставника.

Педагог прикреплен за военкоматом Кировского района. Повестку ему вручили вчера, а сегодня он поехал на отправку. Четыре года работу учителя в дорогинской школе он совмещал с должностью классного руководителя.

Как признался учитель, ему очень грустно покидать родную школу, но он соответствует всем требованиям по возрасту, состоянию здоровья и наличию военно-учетной специальности - артиллерист и командир орудия.