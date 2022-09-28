Виктория Лопырёва впервые прокомментировала слухи о романе с мужем певицы Нюши

Не так двно стало известно о проблемах в семье певицы Нюши. Как откровенно рассказала исполнительница, будучи беременной вторым ребенком она столкнулась с супружеской неверностью. При этом артистка простила оступившегося супруга Игоря Сивова.

Несмотря на то, что имя разлучницы Нюша не назвала, поклонники заподозрили мужчину в романе со знаменитой моделью и светской львицей Викторией Лопырёвой.

Виктория, которая всегда поддерживала дружеские отношения с Нюшей, впервые прокомментировала слухи об отношениях с мужем подруги. Лопырёва ответила неоднозначно на один из гневных комментариев в своих соцсетях:

Конечно же, как вы могли усомниться?

Несмотря на это, поклонники осудили ветреного супруга певицы. Они раскритиковали Игоря, который нагло изменял супруге при второй беременности и даже этого не скрывал, всячески оправдываясь за супружескую неверность.