Военком Чирков: что делать, если призывник заболел и не смог прийти в военкомат

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Военком Чирков: что делать, если призывник заболел и не смог прийти в военкомат
Политика
Фото из открытых источников

Врио военного комиссара Свердловской области поведал россиянам, которые подлежат частичной мобилизации, что им нужно делать, если кто-то из призывников заболел, но ему необходимо явиться в военкомат.

Сергей Чирков говорит, что прийти в военкомат можно после выздоровления. Главное – взять с собой медицинскую справку, которая подтверждает, что мужчина на тот момент действительно болел.

«Если человек получил повестку в то время, когда находился на больничном, сперва ему нужно выздороветь. В военном комиссариате работают люди, они безусловно беспокоятся за контингент, который призывают», - сказал Чирков.

Если гражданину вручили повестку по ошибке, человек должен принести в военкомат «все оправдательные документы». После этого работниками комиссариата принято решение о дальнейшей судьбе того или иного призывника.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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