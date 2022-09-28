В Минобороны РФ объяснили, почему призыву подлежат мужчины старше 35 и женщины до 45 лет

Один из частых вопросов о мобилизации касается призывного возраста граждан старше 35 лет. На горячую линию поступает ряд таких обращений от призывников и их родственников. Ответ горячей линии 122 на эту тему прояснит жителям РФ сложившуюся ситуацию. Было отмечено, что запрета на частичную мобилизацию граждан старше чем 35 лет нет.

По официальным данным Минобороны подлежат призыву на службу по мобилизации в приоритетном порядке граждане, которые имеют воинское звание рядового и сержантского состава. При этом их возраст до 35 лет, а младших офицеров – до 50 лет. Старших офицеров – до 55 лет. Есть такие должности, которые могут замещать женщины до 45 лет, которые имеют соответствующую военно-учетную специальность. Однако потребность в таких специалистах пока что минимальная. К ним относятся прежде всего медицинские работники.