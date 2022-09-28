Володин пообещал наказать сбежавших в Грузию от мобилизации россиян

Спикер ГД Вячеслав Володин пообещал наказать тех, кто подписал на границе РФ и Грузии документ, согласно которому они признают Россию оккупационным режимом. По словам политика, они совершают преступление, поэтому должны отвечать по закону.

В документе, помимо всего прочего, сказано, что подписант признает страну агрессором, что, по словам господина Володина, является уголовным преступлением. Также в бумаге говорится, что Южная Осетия и Абхазия находятся под оккупацией. Въезжающие в Грузию россияне ставят подпись под тем, что они осуждают действия РФ на территории других независимых государств.

«Это что такое? Может хорошо что уехали те, кто подписал этот документ? Держаться за них не нужно. Они нас предали, совершили преступление перед народом и страной. Если задумают возвращаться назад, будут по законодательству наказаны», – заявил Володин.