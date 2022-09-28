Врио военного комиссара Чирков посоветовал мобилизованным уральцам брать с собой кнопочные телефоны

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Врио военного комиссара Чирков посоветовал мобилизованным уральцам брать с собой кнопочные телефоны
Политика
Фото из открытых источников

Врио военного комиссара Свердловской области объяснил, почему мобилизованным приходится покупать вещи перед отправкой. Сергей Чирков также посоветовал уральцам брать с собой кнопочные телефоны.

В ответ на вопрос, почему военным нужно самим покупать необходимые вещи перед службой, Чирков ответил, что обеспечение идет, однако разные граждане имеют разные индивидуальные особенности.

Также чиновник добавил отдельный пункт касательно телефонов. Можно взять с собой только кнопочные телефоны из-за безопасности. Порекомендовал врио военного комиссара обзавестись батарейкамии для фонариков, а все остальное им будет выдано.

Аналогичная ситуация с аптечками. Все призывники получат аптечку с набором необходимых лекарств, однако индивидуальные препараты или те лекарственные средства, которые принимаются мобилизированным на постоянной основе, нужно самостоятельно покупать.

Что касается сроков предварительной подготовки, то все будет зависеть от военно-учетных специальностей, подытожил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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