Wargonzo: ВС из Украины выстроили штурмовые колонны и готовят прорыв под Лиманом

Семен Пегов, известный российский военный корреспондент, в Telegram-канале WarGonzo сообщил оперативную информацию с фронтов. Как написал военкор, ВСУ (Вооруженные Силы Украины) возле Колодезей (село в Лиманском районе) выстроили штурмовые колонны, а также боевую технику для прорыва в направлении с. Торское, которое размещено под Красным Лиманом.

Пегов напомнил, что Торское - главная дорожная развязка, которая ведет к Дробышеву и Лиману. Если ВС РФ утратят над ним контроль, то окажутся в так называемом «котле» (то есть в окружении).

Вчера ВСУ пытались войти в Торское для получения контроля над автотрассой Красный Лиман - Сватово, однако союзные сили их отбросили назад.

При этом другие военкоры заявляют, что сама дорога контролируется ВС РФ, однако не является безопасной, так как регулярно простреливается артиллерией.

«Обстановка на краснолиманском фронте становится сложнее с каждым днем», - написал Пегов в сообщении.

Стоит добавить, что официального подтверждения информации от Минобороны пока не поступило.