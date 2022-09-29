Ярославцам рассказали, что делать, если заболел во время мобилизации или спецоперации

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Ярославцам рассказали, что делать, если заболел во время мобилизации или спецоперации
Политика
Фото из открытых источников

Ярославцам рассказали, что им делать, если кто-то заболел во время проведения мобилизации или на спецоперации. Разъяснение прозвучали от военного комиссара Тутаевского района Ярославской области. 

Михаил Виноградов: 

Если в день вручения из военкомата повестки у вас обнаружилась температура, то не нужно ждать, а сразу же вызывайте врача. Став военным, вы попадаете под гарантию медицинского обеспечения. В месте размещения будет развернут специальный медицинский пункт. Если возникнут проблемы со здоровьем, то человек будет доставлен для лечения не в районное лечебное заведение, а в военный госпиталь Ярославля. Там окажут квалифицированную медицинскую помощь, как  и всем военнослужащим.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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