Ярославцам рассказали, что делать, если заболел во время мобилизации или спецоперации

Ярославцам рассказали, что им делать, если кто-то заболел во время проведения мобилизации или на спецоперации. Разъяснение прозвучали от военного комиссара Тутаевского района Ярославской области.

Михаил Виноградов:

Если в день вручения из военкомата повестки у вас обнаружилась температура, то не нужно ждать, а сразу же вызывайте врача. Став военным, вы попадаете под гарантию медицинского обеспечения. В месте размещения будет развернут специальный медицинский пункт. Если возникнут проблемы со здоровьем, то человек будет доставлен для лечения не в районное лечебное заведение, а в военный госпиталь Ярославля. Там окажут квалифицированную медицинскую помощь, как и всем военнослужащим.