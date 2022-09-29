Life.ru: Мужчина пристыдил беглецов из РФ на границе с Грузией

В Северной Осетии россиянин пристыдил уклонистов на границе с Грузией. Видео того, как мужчина пристыдил беглецов из РФ, появилось в Телеграм-канале SHOT.

На границе с Грузией в настоящее время скопилось большое количество автомобилистов и велосипедистов, там происходит коллапс. На снятых кадрах у КПП в Северной Осетии видно, что мужчина стыдит молодых парней, покидающих страну с целью избежать частичной мобилизации.