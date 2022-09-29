Life.ru: Мужчина пристыдил беглецов из РФ на границе с Грузией

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Life.ru: Мужчина пристыдил беглецов из РФ на границе с Грузией
Политика
Фото из открытых источников

В Северной Осетии россиянин пристыдил уклонистов на границе с Грузией. Видео того, как мужчина пристыдил беглецов из РФ, появилось в Телеграм-канале SHOT.

На границе с Грузией в настоящее время скопилось большое количество автомобилистов и велосипедистов, там происходит  коллапс. На снятых кадрах у КПП в Северной Осетии видно, что мужчина стыдит молодых парней, покидающих страну с целью избежать частичной мобилизации.

"Ты зачем свою страну покидаешь? Ану как иди сюда, говорю. Ответь мне на вопрос. Ты есть гражданин России, зачем едешь сюда?" — начал мужчина допрашивать одного из беглецов.

Тот ответил, что он едет в Грузию к своим друзьям и не годен к военной службе. На видео также видно, что парни опешили. Они не знали, как им нужно ответить на столь "провокационные вопросы".

После допроса молодой человек попросил свидетелей вызвать полицию. Но спустя несколько минут все уехали по своим делам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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