Мобилизованных в Екатеринбурге уже начали отправлять самолетами на юг РФ

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Мобилизованных в Екатеринбурге уже начали отправлять самолетами на юг РФ
Военные новости
Фото из открытых источников

Мобилизованных на Урале начали отправлять самолетами на юг России. Военные заявили, что пробыли в учебных центрах всего лишь несколько дней. Некоторые призывники отмечают, что в центрах подготовки они были не более 2-х суток.

Третий день подряд призывников отправляют из Кольцово, ежедневно есть по несколько рейсов. Используют как военные самолеты, так и гражданские судна, — пишет E1.RU.

Призывник из Каменска-Уральского по имени Иван Птицын рассказал, что его призвали в военкомат 27 сентября. Он рассказал об отправке военнослужащих из Кольцово 28 сентября. В центре парень пробыл более суток.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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