Военный корреспондент и публицист Алексей Живов заявил о том, что линию фронта ВС РФ пора отодвигать до Приднестровья. Эксперт уверен, что обстрелы освобожденных территорий со стороны ВСУ усилятся после их признания частью Россию.

По словам публициста, украинские военные продолжают наносить удары в Херсонской области. Военный блогер считает, что после признания властями освобожденных территорий обстрелы Херсона и области только усилятся. Поэтому надежда на российскую армию, которой нужно отодвигать линию фронта вплоть до Приднестровья.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины продолжают нести потери в военной технике в ходе наступления в Херсонской области. По данным украинской стороны, наступательные действия на Херсон продолжатся до наступления осенней распутицы, которая в будущем не позволит массово применять военную технику.

Также Киев боится снижения военной помощи от западных стран, за счет которой наступление на данном направлении стало возможно.



