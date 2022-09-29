РИА Новости заявило, что для бегущих из РФ граждан назад дороги нет

За неделю с момента старта частичной мобилизации РФ покинул десятки тысяч граждан. Точных цифр нет, но некоторые источники даже говорят о двухстах тысячах эмигрировавших. Однако уже четко понятно, что речь идет о массовом явлении, которое является важным фактором нашей жизни.

По словам аналитика Петра Акопова, слова которого приводит издание РИА Новости, процедура призыва рождает страх, и это неудивительно, ведь срабатывает инстинкт самосохранения. Однако у каждого из нас есть другие чувства, которые в итоге формируют поведение и личностный выбор. Помимо того, есть ситуации, когда выбор сделан без тебя —или временем и судьбой, или родиной. Поэтому нужно это принять и отправиться выполнять свой долг.

У каждого из граждан, бегущих из страны, есть свои оправдания. Речь идет об ошибках в мобилизации, бардаке на фронте, социальной несправедливости и других факторах, которые связаны с неверием в свои силы. Но те, кто отрекается от родины в трудный час, отрекается от своих предков, их предает. Таким людям дороги назад нет, - пишет колумнист РИА Новости.