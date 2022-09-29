Свердловский военком Чирков перечислил порядок действий при ошибочной мобилизации

По информации областного военкомата, мобилизованные должны приносить с собой медицинские документы о состоянии их здоровья. Это пригодится тем, кто считает, что не годен к военной службе из-за имеющихся болезней. Как действовать в такой ситуации, врио свердловского военного комиссара сообщил в видео.

Если призывник получил повестку, но считает это ошибкой, ему прежде всего нужно прийти в комиссариат по месту жительства либо по месту, где стоит на воинском учете. Принести обязательно оправдательные документы, которые есть на руках, и рассказать об этом в военкомате. Там уже примут решение о дальнейшем предназначении, — уточняет Чирков.