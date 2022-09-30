Гладков рассказал СМИ об обстреле белгородского села Зиборовка

Власти региона сообщают об атаках на Белгородскую область тогда, когда в результате обстрела есть разрушения, пострадашие или погибшие, а также угроза для мирного населения. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Так чиновник прокомментировал вопрос одной из местных жительниц об умалчивании обстрелов села Зиборовка (Шебекинский горокруга)

«Был я в Шебекино, когда обстреляли Зиборовку. Посмотрел на поврежденные дома, кровлю, сразу же написал об этом. Так живем уже больше 7-ми месяцев», заявил Гладков.

Напомним, речь идет от обстреле села Зиборовка, в результате которого пострадали пять домов, кровля одной школы и два авто.