Обращение Путина 30 сентября 2022 года: время, во сколько, о чем будет разговор, введут ли военное положение

Обращение Путина 30 сентября 2022 года: время, во сколько состоится

Сегодня, 30 сентября, Владимир Путин выступит с очередным обращение. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, договоры о вхождении в состав России новых территорий подпишут в 15:00 мск. Происходить подписание будет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Туда прибудут Денис Пушилин, глава ДНР, Леонид Пасечник, глава ЛНР, а также Евгений Балицкий, глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий и Владимир Сальдо, глава Херсонской области. У них состоится встреча с лидером РФ.

Путин выступит с обращением к россиянам сегодня, 30 сентября: о чем будет разговор

После подписания всех документов Владиимир Путин обратится к россиянам. В Кремле, помимо глав республик, соберут сенаторов и депутатов. Стоит заметить, что это выступление не имеет никакого отношения к посланию к Федеральному собранию. Песков уточнил, что оно состоится немного позднее. Дату объявят своевременно.

Российский лидер выступит с обращением к гражданам после подписания договора о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонскойобласти и Запорожской областей в состав России.

Скорее всего,Путин прокомментирует итоги проведенных референдумов и попросит депутатов, сенаторов, судей ратифицировать договор о вхождении в РФ. Также глава государства расскажет о будущем проведения СВО и сроках присоединения вышеуказанных территорий. Трансляцию можно смотреть по всем федеральным каналам.

Что ждать, что будет после обращения Путина 30 сентября: будет ли введено военное положение

На данный момент нет официальных подтверждений или убедительніх доказательств, что власти готовят объявление войны или введение военного положения в стране. Если Владимир Владимирович выступит на митинге 30 сентября, то обязательно поднимет тему о присоединении новых регионов. Никакой другой информации о теме выступления нет. Касательно послания Путина Федеральному Собранию, пока тоже ничего неизвестно.



