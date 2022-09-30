Политолог Дмитрий Солонников: пришло время объявлять военное положение в РФ

Российский политолог Дмитрий Солонников заявил, что присоединение новых территорий к РФ обязывает объявить военное положение в стране. По его мнению, вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России требует решительных действий. Об этом эксперт в пятницу, 30 сентября, заявил порталу Regnum.

Солонников считает, что это глобальное событие, которое навсегда изменит жизнь страны:

«Делать вид, что теперь нас это не касается, что это где-то далеко, какая-то маленькая спецоперация за рубежом. Нет, это вопрос об освобождении территории страны. Это на самом деле глобальные изменения. Вообще-то, следует уже вводить военное положение».

Политолог также заостряет свое внимание на том, у Кремля есть информация о причастности Запада к терактам на газопроводе «Северного потока». Поэтому Россия в праве объявить войну.